Tokat'taki şiddetli deprem sonrası uzmanlardan uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir 

18 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 22:29

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu. Bu, dün gece gerçekleşen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaşanan üçüncü sarsıntı oldu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı, Tokat Valiliği, belediye başkanlığı ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Tokat'ta eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı uyardı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Süleyman Pampal, meydana gelen depremlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Pampal, "Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu fayı üzerinde gerilimlerin arttığını ve bu fay hattının büyük bir enerji birikimi içerdiğini" ifade etti.

Pampal, 1980'li yıllarda kırılan ve tekrarlanma süresini tamamlayan Yedisu fayının, kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Uzman, Erzincan, Karlıova, Bingöl, Malatya ve Erzurum bölgelerinde deprem riskinin yüksek olduğunu ve Kuzeydoğu-Güneybatı istikametinde 7 büyüklüğüne ulaşabilecek fayların bulunduğunu vurguladı.

RİSKLİ BÖLGELERİ SAYDI

Deprem Uzmanı Süleyman Pampal'ın açıklaması şu şekilde:

"Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu fayı var. Bu fay 1980'li yıllarda kırılmış ve tekrarlanma süresini tamamlamış. Kırılmak için gerekli enerjiyi biriktirmiş bir fay. Yedisu fayının daha da tehlikesini arttırdı ve kırılma ihtimalini yükseltti. Erzincan, Karlıova, Bingöl, Malatya, Erzurum bölgesi tehlike ve risk yüksek. Kuzeydoğu - Güneybatı istikametinde 7 büyüklüğünde deprem üretmeye ulaşabilecek faylar var."