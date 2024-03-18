18 Mart 2024 18:17 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:21
Trabzon sahilinde acı olay! 19 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu
Trabzon'da acı bir olay meydana geldi. Sahilde 19 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde, Pazarkapı Mahallesi Yeni Camii'nin arka tarafındaki deniz kenarında bir kadın cesedi bulunduğu haberi alındı.
Ganita sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları Büro Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin R.Y'ye (19) ait olduğu tespit edildi.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı