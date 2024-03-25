Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı sürüyor

25 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:16

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar sürüyor.

Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 33 seviyelerine geldi.

Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi’nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. Deprem izolatörlerinin yüzde 95’i takılarak monte edilirken, inşaatının kaba inşaatı ise tamamlandı. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmaları inceleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, yaptığı açıklamada, inşaatının yüzde 33 seviyelerine geldiğini belirterek kaba inşaatının ise yüzde 99 oranında tamamlandığını söyledi. 1.5 yıl içerisinde vatandaşların hastanenin hizmetlerinden yararlanacağını kaydeden Usta, “Hastanemiz hem yoğun bakımı ile hem yatak kapasitesi ile hem de diğer teknolojik kapasiteli ile hizmetlerin bütünleşik olarak tek çatı altında verilebilmesiyle öne çıkan bir yapılanma. İnşallah halkımız 1.5 yıl içerisinde bu hizmetten net bir şekilde istifade etmiş olacak” dedi.

“FORE KAZIKLARIN HEPSİ ÇAKILDI”

Deprem izolatörlerinin yüzde 95’inin takıldığını vurgulayan Usta, “Bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı var. 900 yatak kapasiteli olarak görülüyor. Ama yoğun bakım yatakları ve her odayı çift yatağa çevirebilme durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla istediğimiz zaman bin 461 yatağa kadar çıkabilecek bir durum söz konusu. Deprem izolatörlerinin de yüzde 95’i takıldı, monte edildi. Diğer fore kazıkların hepsi çakıldı, o anlamda bir eksiğimiz yok. İnşallah hem fore kazık sistemi ile hem deprem izolatörleri ile ciddi bir şekilde depreme karşı dayanıklılığı sağlamış bir bina” şeklinde konuştu.

“ŞEHİR HASTANESİNİN DÖRT BİR TARAFINDAN YOLLAR YAPILMASI PLANLANMAKTA”

Trabzonspor’un stadının yanında inşa edilen Şehir hastanesine ulaşımda acil hastaların gelebilmesini engelleyecek bir durumun söz konusu olmayacağını belirten Usta, “Karayolları ile yapılan çalışmalar neticesinde şehir hastanesinin dört bir tarafından yollar yapılması planlanmakta. Onun dışında maçla alakalı olan süreçte de maç saatleri hastanelerinin aktif olmadığı saatleri tekabül ediyor. Özellikle o anlamda hastanemiz adına yoğun olmayan bir trafiğimiz söz konusu olacak. Aynı zamanda hem tünelden hem Doğu ve Batı’da olan iki kavşaktan dolayı da şehir hastanesine gelebilecek olan acil hastaların gelebilmesini engelleyecek bir durum söz konusu olmayacak” ifadelerini kullandı.