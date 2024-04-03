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03 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:12

Trabzon'da orman yangını

Trabzon'un Çaykara ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon&#039;da orman yangını

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Çaykara ilçesinin Elmalı Mahallesi'ndeki Tuzma mezrasında ormanlık alanda yangın çıktı. Sıcak havanın ardından çıkan fırtına nedeniyle oluşan yangının itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kontrol altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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