Trabzon'da orman yangını

03 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:12

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Çaykara ilçesinin Elmalı Mahallesi'ndeki Tuzma mezrasında ormanlık alanda yangın çıktı. Sıcak havanın ardından çıkan fırtına nedeniyle oluşan yangının itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kontrol altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.