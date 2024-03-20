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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:02

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara saldırması sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında 7 şüpheli adliyede - 1. Resim

Olaylı maçın ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si, emniyette 2 gün süren sorgulamanın ardından bu sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında 7 şüpheli adliyede - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

17 Mart günü Papara Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma istenmeyen olaylara sahne oldu. 3-2 Sarı-lacivertli İstanbul ekibinin üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi.

Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında 7 şüpheli adliyede - 2. Resim

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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