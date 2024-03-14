Trafik kazası sonrası birbirlerine tutuştular 

14 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:21

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşan Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana gelen olayda, istikametinde giden 34 ZC 1169 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 22 ACM 146 plakalı otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.

Maddi hasarlı kazanın sonrasında araçlarından ayrılan sürücüler tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.A., yanındaki tabanca ile Y.M.’ye ateş etti.

OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ!

Tabancadan çıkan mermilerden biri Y.M.’nın sol bacağını sıyırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından hafif yaralanan Y.M. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Polis, S.A.’yı olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.A. ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.