Trafikte tartıştığı sürücüye tehditler savurdu: Seni evinden aldıracağım

11 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:31

İstanbul Başakşehir'de aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi fark etmeyince son anda durdu.

"SENİ AKŞAM EVİNDEN ALDIRACAĞIM"

Şahsın sürücüye yönelik küfürleri sonrası ikili arasında tartışma yaşandı. Sonrasında şahıs polis olduğunu iddia edip aracın fotoğraflarını çekmeye başlayarak, “Seni akşam evinden aldıracağım” ifadelerini kullandı.

"POLİSİM" DEDİ, YALAN ÇIKTI

Bunun üzerine sürücü, polis olduğunu iddia eden şahsın tehditleri üzerine yaşananları cep telefonuna kaydetmek istedi. Sürücünün, “Polis kimliği altında beni tehdit ediyor. Bu adam çakal, küfür ediyor. Ekibini çağır. Anneme küfür etme” sözleri üzerine sinirlenen şahıs, önce telefona, sonrasında ise sürücüye saldırdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Saldırgan şahsın polis olmadığı, taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.