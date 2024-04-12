Trafo binasına çarptı, hurdaya döndü: Ölü ve yaralı var

12 Nisan 2024 08:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:18

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada; 21 yaşındaki Emirhan Çelik kontrolündeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çaprtı.

Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri; sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde yol trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.