Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

15 Ocak 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını TBMM'ye gönderilen tezkerede; Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi ve çevre bölgelerde gerçekleşen deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarına karşı alınan 2008 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları hatırlatıldı.

Tezkere; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının söz konusu bölgede bir yıl süreyle görev yapma izni verildiği bilgisini içeriyor.

Tezkerenin bugüne kadar 13 kez birer yıl süreyle uzatıldığı vurgulanarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarıyla bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye'ye bağlı ticari gemilerin güvenliğini sağlamak, uluslararası toplumun yürüttüğü deniz haydutluğu, silahlı soygun ve deniz terörizmiyle ortak mücadele operasyonlarına etkin katılım, insani yardım faaliyetlerine destek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonel yeteneklerini artırmak, ilgili ülkelerle işbirliğini sürdürmek, milli politikayı desteklemek ve BM sistemi içinde bölgesel ve küresel düzeyde oynadığımız rolü güçlendirmek amacıyla hareket edildiği" ifadelerine yer verildi.

'24 TEMMUZ'A KADAR GÖREVİ YENİDEN DEVRALACAK'

Türkiye'nin, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiği, bu alanda yürütülen çabaları en başından beri desteklediği ve BM, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katıldığı belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, BM Güvenlik Konseyinin 16 Aralık 2008 tarihli ve 1851 sayılı kararı çerçevesinde kurulan Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu'nun çalışmalarına kurucu üye olarak iştirak etmiştir. TSK deniz unsurları, 2009-2016 yılları arasında yürütülen NATO'nun Okyanus Kalkanı Harekatı'na ve 2009 yılında bu yana Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan Birleşik Görev Kuvveti-151'e (CTF-151) dönemsel olarak firkateyn-korvet ile katılmıştır. Ülkemiz, 2009-2020 yılları arasında 6 defa CTF-151 Komutanlığı görevini üstlenmiş olup 24 Temmuz 2024 tarihinde söz konusu görevi yeniden devralacaktır.

Bu mülahazalarla, gereği, kapsamı ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'inci maddesi uyarınca 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım"