Türkiye 2024'ten umutsuz! İşte çarpıcı anket sonuçları...

16 Şubat 2024 16:02 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:12

TGRT HABER ÖZEL - Türkiye, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan ekonomik kriz ve felaketlerle bir hayli sarsıldı. Bu ekonomik kriz ve felaketler vatandaşları hem psikolojik olarak hem de maddi açıdan büyük boyutta etkiledi.

İki yılı aşkın süredir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yüzde 60’ın üzerinde bir enflasyonun altında ezilmeye devam ederken yaşanan felaketler ise durumu daha da vahim hale getirdi.

Türk toplumu bu tablodan hükümeti sorumlu tutsa da bu durumu düzeltecek başka bir siyasi yapı da görememektedir.

Muhalefet 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde altılı bir ittifak oluşturmasına rağmen seçimden ağır bir yenilgiyle çıktı. Bu da muhalefetin oluşturduğu ittifakın dağılmasıyla sonuçlandı. Hatta muhalefet dağılmakla kalmadı aynı zamanda birbirine de düşmüş durumda.

TÜRK TOPLUMU KARAMSAR

Türk toplumu gerek ekonomik tablo gerekse siyasi tabloyu dikkate alarak geleceğe ilişkin karamsar düşünmektedir. Zira araştırma bulgularına göre 2024 yılının önceki yıldan daha iyi olacağına olan inanç oldukça düşüktür.

Bu düşünceyi taşıyanların oranı yüzde 17,9 düzeyindedir. Buna karşın araştırmaya katılanların yüzde 46,9’u 2024 yılının önceki yıla göre daha kötü geçeceğine inanmaktadır. Herhangi bir şey değişmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 35,2’dir.

SEÇİM ANKETİ

Areda Survey "tgrthaber.com.tr" için özel olarak hazırladığı anketlerinde 14 Mayıs seçim tercihlerine de yer verdi. 2024 yılının geçen yıla göre daha iyi geçeceği düşüncesi hiçbir parti tabanında çoğunlukta bir görüş olarak belirmemektedir. Bu konuda en iyimser kitle MHP’ye destek veren seçmen kitlesidir.

Ancak bu kitlenin de en fazla yüzde 40,6’sı bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağına inanmaktadır. Bu inancı taşıyan AK Partili oranı yüzde 34,7’dir. Muhalefeti destekleyen seçmen kitlesi içinde bu yılın önceki yıla göre daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 5’in altında kalmaktadır.

Hatta hiçbir DEM Partili bu düşünceyi taşımamaktadır. Bu Partiye oy verenlerin yüzde 88,2’si bu yılın 2023 yılına göre daha kötü geçeceği inancındadır.