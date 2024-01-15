15 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:15
Türkiye-Malezya ilişkileri güçlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME VURGUSU
İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.