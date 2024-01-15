Türkiye-Malezya ilişkileri güçlenecek

15 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:15

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.