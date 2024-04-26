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26 Nisan 2024 00:09 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 00:13

Türkiye ve Yunanistan arasında buzlar eriyor! 6'ncı toplantı Atina'da 

26 Nisan'da, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogu güçlendirmeyi amaçlayan "Pozitif Gündem" sürecinin altıncı buluşması Atina'da gerçekleşecek. Süreç, ilk olarak 2021 yılında başlatılmıştı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye ve Yunanistan arasında buzlar eriyor! 6&#039;ncı toplantı Atina&#039;da 

Diplomatik kaynalşardan edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Yunanistan arasında sürdürülen "Pozitif Gündem" diyalog süreci kapsamında, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis'in liderliğindeki delegasyonlar, İstanbul'da bir araya gelecek.

İki ülke arasında 2021'den bu yana devam eden bu girişimin altıncı buluşması, 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. 

Türkiye ve Yunanistan arasında buzlar eriyor! 6'ncı toplantı Atina'da  - 1. Resim

EKONOMİ, TEKNOLOJİ VE SAĞLIK KONUŞULACAK 

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmekte olduğu açıklandı. 

Kaynak: TGRT Haber
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