Türkiye yağışlı havanın etkisinde! 6 ile sel uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Mart 2024 hava durumu 

19 Mart 2024 05:19 - Güncelleme : 19 Mart 2024 05:20

Vatandaşlar 19 Mart Salı günü hava durumunun nasıl olacağını aratırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporu yayınlandı.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülkenin batısında çarşamba gününden itibaren soğuk hava kendini gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. Yüksek bölgelerde kar yağışı, şehir merkezleri ve daha düşük bölgelerde ise şiddetli yağmur beklentisi var. Bugün ve yarın sürmesi beklenen yağışlar sebebiyle Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş, Elazığ'da sel tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

İstanbul bugün kısmen bulutlu bir gökyüzüne sahip olacak. Sıcaklık değerleri minimum 4 maksimum 12 derece arasında seyredecek.

İzmir de İstanbul gibi parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Fakat İzmir, genellikle daha sıcak bir havaya sahip olduğu için sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak.

Ankara'da aralıklı güneşli bir hava olacak fakat Başkent, diğer şehirlere kıyasla daha serin olacak; burada sıcaklıklar en düşük 2, en yüksek 14 derece olacak.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, yarın öğleden sorna Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu

KOCAELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinden pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı