Türkiye yağışlı havanın etkisinde! 6 ile sel uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Mart 2024 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? Son hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji sorunun cevabını verdi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklenirken 6 ile sel uyarısı verildi. İşte Meteroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 Mart 2024 hava durumu...
Vatandaşlar 19 Mart Salı günü hava durumunun nasıl olacağını aratırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporu yayınlandı.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülkenin batısında çarşamba gününden itibaren soğuk hava kendini gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. Yüksek bölgelerde kar yağışı, şehir merkezleri ve daha düşük bölgelerde ise şiddetli yağmur beklentisi var. Bugün ve yarın sürmesi beklenen yağışlar sebebiyle Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş, Elazığ'da sel tehlikesi bulunuyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
İstanbul bugün kısmen bulutlu bir gökyüzüne sahip olacak. Sıcaklık değerleri minimum 4 maksimum 12 derece arasında seyredecek.
İzmir de İstanbul gibi parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Fakat İzmir, genellikle daha sıcak bir havaya sahip olduğu için sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak.
Ankara'da aralıklı güneşli bir hava olacak fakat Başkent, diğer şehirlere kıyasla daha serin olacak; burada sıcaklıklar en düşük 2, en yüksek 14 derece olacak.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, yarın öğleden sorna Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinden pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARS -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı