Türkiye'deki büyük değişimlere imza attı! Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti

17 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:53

17 Nisan 1989 yılında Çankaya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Turgut Özal, ölümünün üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin oğlu olan Turgut Özal, bu yüzden eğitim hayatı boyuncu Türkiye'deki çeşitli şehirlerde eğitim hayatını tamamladı.

TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİMLERE İMZA ATTI!

1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü okuyan Turgut Özal, mühendislik ekonomisi üzerinden uzman oldu. Akabinde ise Türkiye'de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1954 yılında Semra Özal ile evlendi. Devlet kurumlarının her alanında görev üstlenen Turgut Özal, tarihler 1983'ü gösterdiğinde kurduğu Anavatan Partisi'nden başbakan oldu. Görev süresinde ise aldığı diğer devlet kurumlarındaki tüm yeteneklerini gösterdi. Türkiye tarihine çağ atlatan siyasi atılımlara imza attı.

EKONOMİ VE KÜRT SORUNUNU İLK KEZ KONUŞAN BAŞKAN OLDU

Milletvekili, mühendislik ve ekonomi yönünde uzman olan Özal, ilk yaptığı çalışmalardan biri ekonomide liberalleşme oldu. Ekonomi de kredi alım satım durumlarına odaklanarak halka çeşitli olanaklar sağlanmasını ön gördü. Ve bu dönem Türkiye ekonomisinde kredi imkanlı ihracat başarısı arttı. Ancak hükümetle olan anlaşmazlık nedeniyle Başbakanlık görevinden istifa etti.

1988 yılında silahlı saldırıya uğradı ancak geri adım atmadı. Siyasette ilerleyen Özal, terör sorunu için sivil insiyatif sistemini kurdu. Çankaya Köşkü'nde 12 Mart 1991'de Celal Talabani ile görüşen Özal, kürt sorununu çözmek için fiili adım atan bir lider oldu.

Çiftçilerin sorununu gidermek için atılımda bulunan Turgut Özal, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)", 1989'da hazırlanan "Master Plan" ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesine dönüştü.