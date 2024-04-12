Türkiye'deki efsane Metallica konserinde 'PKK' detayı: Yıllar sonra ortaya çıktı...

12 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 17:22

‘Yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz’ diyen Metallica, Türkiye için 250 bin dolar bağış yaptı

‘Yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz’ diyen Metallica, Türkiye için 250 bin dolar bağış yaptı

1999 yılında Türkiye'de büyük bir konser veren Metallica'nın Türkiye'ye gelmeden önce eli kanlı terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Metallica'nın Türkiye'deki ilk üç konserini organize eden Ahmet San, PKK'nın tehdidini ve sonrasında yaşananları anlattı.

Ünlü organizatör Ahmet San, PKK'nın Metallica’yı tehdit ettiğini ve ‘Gelirseniz vururuz’ dediklerini söyledi. O dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın telefonlarını açmadığını söyleyen San, "Özel kalemine ‘O çalgıcılara özel muamele yaptırma’ demiş” ifadeleri kullandı.

Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, kendisinin telefonlarını açmadığını söyleyen Ahmet San, Tantan'ın özel kalemine "O çalgıcılara özel muamele yaptırma" dediğini ifade etti.

"TEHDİDİN ARDINDAN GELMEK İSTEMEDİLER"

Grubun Atina'dan uçakla Türkiye'ye iniş yaptıklarında, pasaportlarını vermek istemediklerini sözlerine ekleyen Ahmet San, Metallica üyelerinin PKK tehdidinden korktuklarını, güvenlik önlemlerinin alınmadığını düşündükleri için konsere çıkmaktan vazgeçtiklerini söyledi. San, Valiliğin olaya müdahalesinden sonra kendisi ve dönemin valisi Erol Çakır arasında gerginlik yaşandığını da sözlerine ekledi.

ÖLDÜRÜLECEKLERİNE DAİR TEHDİT MEKTUPLARI ALMIŞLAR...

Ahmet San sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Öldürüleceklerine dair tehdit mektupları aldıkları için konseri iptal etmek istediler. Tehdit eden PKK’ydı. Atlayıp Almanya ‘ya gittim. Şartlarını sundular: ‘Konser günü geliriz, uçağımızın dibine kadar özel araçlarımız yanaşır, protokolden geçmeden stada gideriz, konserden sonra da hemen döneriz.’ Kabul ettim. Konser günü havaalanından sorumlu amir araçlara izin vermemekte diretince İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ı aradım. Bana çok sert çıkıştı. Metallica, ‘Geri döneceğiz’ diyor. Çıldıracağım. Kalkış izni istiyorlar verdirtmiyorum. Amerikan Büyükelçiliği’ni aradılar, ‘Bizi burada mahsur tutuyorlar’ dediler. Derken telefonum çaldı. Eski Başbakanlık müsteşarlarından Erhan Göksel aradı. O, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’yu arayıp olanları anlattı. Mumcu işin sorumluluğunu üstlendi. Araçlar uçağa yanaştırıldı, grup konserden 20 dakika önce stada giriş yaptı"