Tuzla'da park halindeki araç alev alev yandı

21 Mart 2024 01:18 - Güncelleme : 21 Mart 2024 01:19

Tuzla'da, saat 20.30 sularında, Aydıntepe Beydağı Caddesi, Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında otomobil alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının diğer araçlara sirayet etmesini engelledi.

Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.