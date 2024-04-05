Ümraniye'de otomobilin altında kalan çocuk kaza şokuyla yürüdü

05 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:07

Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Ümraniye’de 3 Nisan tarihinde saat 17.30 sıralarında 11 yaşındaki bir çocuk otomobilin altında kaldı. Olayın şokunu yaşayan çocuk bir süre yürümeye çalıştı ancak düştü.

''ACI VAR MI?'' DİYE SORDU

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fıat Egea marka otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Yunus Emre Bozdemir’e çarparak altına aldı. Otomobilin altında kalan çocuk bir süre sürüklendi ardından kazanın şokuyla bir anda otomobilin altından çıkarak yürümeye devam etti. Araç sürücüsü, çarptığı çocuğa ‘acı var mı?’ diye sordu. Çocuğun, ‘yok’ demesi üzerine ise aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaralanan çocuğun hastanede tedavisi devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın çocuğu altına aldığı, çocuğun kazanın şokuyla otomobilin altından çıkarak yürüdüğü, araç sürücüsünün yanına geldiği, ardından otomobiline binerek uzaklaştığı yer alıyor.

''AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE KAÇIP GİDİYOR''

Yunus Emre Bozdemir’in babası Abdulbaki Bozdemir, “Oğluma bir şahıs arabayla vurup kaçıyor. Gri renkli bir arabaydı. Plakasını alamadık. Kamera görüntülerini aldık. Oğluma soruyor ‘acı var mı’ diye. O da ‘yok’ diyor. Kendisi ambulans çağırmak yerine kaçıp gidiyor. Şikayetçiyim, bir an önce yetkililerden şahsın bulunmasını istiyorum. Oğlumun kolunda kırık var. Dalağında yaralar var. Şu anda müşahede altında bekliyor. Doktorların demesine göre bir ay daha yatacak gibi” diye konuştu.