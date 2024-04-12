Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga! Kadınlar birbirine girdi 

12 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:00

İstanbul'da Ramazan Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, araçlarda aşırı yoğunluğa sebep oldu. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Eminönü ile Üsküdar arasında sefer yapan bir vapurda, nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.

ÇANTASINDAN BİBER GAZI ÇIKARDI!

Yer kapma sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada yolculardan biri çantasından biber gazını çıkararak sıktı.

Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için uzaklaşırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü. Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.