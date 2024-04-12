12 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:00
Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga! Kadınlar birbirine girdi
Ramazan Bayramı sebebiyle yoğunluğun yaşandığı Eminönü-Üsküdar seferinde yolcular arasında kavga çıktı. İki farklı ailenin karıştığı kavgada genç kadın çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Gazdan çevredeki yolcular da etkilendi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Ramazan Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, araçlarda aşırı yoğunluğa sebep oldu. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Eminönü ile Üsküdar arasında sefer yapan bir vapurda, nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.
ÇANTASINDAN BİBER GAZI ÇIKARDI!
Yer kapma sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada yolculardan biri çantasından biber gazını çıkararak sıktı.
Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için uzaklaşırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü. Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı