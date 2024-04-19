Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Üsküdar'da öğrenci taşıyan servis kontrolden çıktı! Kaza anı kamerada
19 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:58

Üsküdar'da öğrenci taşıyan servis kontrolden çıktı! Kaza anı kamerada

Üsküdar'da bir öğrenci servisinin şoförü yokuş aşağı inerken aracın kontrolünü kaybetti. Kazanın etkisiyle öğrenciler sinir krizi geçirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde öğle saatlerinde servis aracı kaymaya başlamasıyla kontrolden çıkarak önce istinat duvarına çarptı ardından ancak araçlara çarparak durabildi.

13.00 sıralarında gerçekleşen olayda Otokar marka 34 KAV 097 plakalı servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Üsküdar'da öğrenci taşıyan servis kontrolden çıktı! Kaza anı kamerada - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar'da öğrenci taşıyan servis kontrolden çıktı - 1. Resim

YOKUŞ AŞAĞI ARAÇ KAYDI

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...