Üsküdar'da öğrenci taşıyan servis kontrolden çıktı! Kaza anı kamerada

19 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:58

Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde öğle saatlerinde servis aracı kaymaya başlamasıyla kontrolden çıkarak önce istinat duvarına çarptı ardından ancak araçlara çarparak durabildi.

13.00 sıralarında gerçekleşen olayda Otokar marka 34 KAV 097 plakalı servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

YOKUŞ AŞAĞI ARAÇ KAYDI

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var" dedi.