20 Şubat 2024 23:54 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:03
Vali Tavlı talimatı verdi: Ekonomik durumu kötü olanları bildirin destek vereceğiz
Samsun Valisi Orhan Tavlı, muhtarlara ekonomik durumları kötü olan vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği talimatını verdi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun Valisi Orhan Tavlı, muhtarlara ekonomik durumu kötü olan vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiğini söyledi.
Vezirköprü Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı'ya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis eşlik etti.
"DURUMU KÖTÜ OLANLARI KAYMAKAMLIKLARA BİLDİRİN"
Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Tavlı, muhtarlardan vatandaşlara yardımcı olmalarını isteyerek, "Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlarımızın durumunu kaymakamlıklara bildirin. Bizler de il vakfından desteklerimizi gösteririz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı