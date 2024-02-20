Vali Tavlı talimatı verdi: Ekonomik durumu kötü olanları bildirin destek vereceğiz

20 Şubat 2024 23:54 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:03

Samsun Valisi Orhan Tavlı, muhtarlara ekonomik durumu kötü olan vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı'ya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis eşlik etti.

"DURUMU KÖTÜ OLANLARI KAYMAKAMLIKLARA BİLDİRİN"

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Tavlı, muhtarlardan vatandaşlara yardımcı olmalarını isteyerek, "Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlarımızın durumunu kaymakamlıklara bildirin. Bizler de il vakfından desteklerimizi gösteririz" dedi.