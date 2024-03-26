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26 Mart 2024 09:55 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:56

Valilik duyurdu! O ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Valilik duyurdu! O ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ile Tatvan’da resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 26.03.2024 Salı günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Valilik duyurdu! O ilde eğitime 1 gün ara verildi - 1. Resim

87 KÖY YOLU KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı 87 köy yolunun kapandığını ifade etti.

Karla mücadele ekiplerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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