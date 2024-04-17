Valilik saat vererek uyardı: Şiddetli bir patlama sesi duyulabilir

17 Nisan 2024 10:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:14

Eskişehir Valiliği, bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada; gerçekleştirilecek olan ses üstü test uçuşuna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

GÜN İÇERİSİNDE UÇUŞLAR SÜRECEK

Ayrıca Valilik, 19 Nisan 2024 Cuma günü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş yapılacağını uyarılarında belirtti.

Eskişehir Valiliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:00-17:00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir. Ayrıca, 19 Nisan 2024 Cuma günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir nesnenin hava ortamında ses hızını aşarak oluşturduğu şok dalgalarına bağlı oluşan sestir. Bu sesler; insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi gelen, büyük miktarda ses enerjisi yayılımı ile karakterizedir. bir mermi ateşlenirken ortaya çıkan ses, küçük bir sonik patlama olarak kabul edilebilir.