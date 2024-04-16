Valilikten vatandaşlara kritik uyarı: Gördüğünüz gibi ihbarda bulunun!

16 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:48

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uyarılar da peşine geldi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada; sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirtildi. Vatandaşlar bu hususları dikkate alarak tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

"ÇOK BÜYÜK RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır.

"FARK EDİLMESİ DURUMUNDA İHBARDA BULUNULMALI"

Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır"