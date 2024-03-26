Valilik son dakika olarak uyardı: Patlama sesi duyulabilir

26 Mart 2024 11:58 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:13

Ses hızını aşan uçakların neden olduğu sonic patlama sesi bazen büyük paniğe neden oluyor. Eskişehir Valiliği de bugün yaptığı açıklamada; kentte 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği konusundan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir”

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir nesnenin hava ortamında ses hızını aşarak oluşturduğu şok dalgalarına bağlı oluşan sestir. Bu sesler; insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi gelen, büyük miktarda ses enerjisi yayılımı ile karakterizedir. bir mermi ateşlenirken ortaya çıkan ses, küçük bir sonik patlama olarak kabul edilebilir.