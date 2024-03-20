Tatil haberleri peş peşe geldi: 3 ilde eğitime ara verildi

20 Mart 2024 01:06 - Güncelleme : 20 Mart 2024 01:44

Sıcak geçen şubat ayının ardından mart ayında sıcaklıklar bazı bölgelerde düştü ve kar yağışı etkili oldu. Hava koşulların olumsuz olması nedeniyle bazı illerde de okullar tatil edildi. Valilikler peş peşe duyuru yaptı.

VAN

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle 20 Mart Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Van'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (20 Mart Çarşamba) İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Muradiye, Saray, Çaldıran ilçe merkezleri ve mahallelerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Öte yandan Van’da 2 günden bu yana devam kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti.

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp ipleri kesilerek yola düştü. Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.