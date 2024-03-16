16 Mart 2024 20:26 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:30
Vatandaşlar görür görmez ihbar etti! Ekipleri alarma geçiren olay
Osmaniye'de şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çanta boş çıktı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmaniye’de refüje bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak uzaktan kontrollü patlatılan çanta boş çıktı.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Osmaniye Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3. etapta refüje bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi.
ÇANTA BOŞ ÇIKTI
Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı