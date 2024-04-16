Vitesi R'de unutup gaza yüklendi unutamayacağı bir kaza yaşadı!

16 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:55

Bursa'da bir sürücü otomobili geri vitesteyken gaza basınca gözlerine inanamadığı kaza yaşadı. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, vitesi R'de unutan sürücü bir anda gaz pedalına yüklenince kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü gözlerine inanamadı. Kazada yaralanan kimse olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza tanıklarından Şahin Gelibolu, "Araç geri viteste olduğu için başka araca çarptı. Araç otomatik vitesti. Geri viteste kalıyor. Kazada yaralanan yok sadece maddi hasar var" dedi.