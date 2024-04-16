Yağışlar bitti, sanayilerden yazlık lastik mesaisi başladı

16 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:14

Lastikçiyle kumru arkadaş gibi: Floresan olmadı, tasa yuva yaptı

Lastikçiyle kumru arkadaş gibi: Floresan olmadı, tasa yuva yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte; 1 Nisan tarihinde kış lastiği uygulaması sona ermişti. Bolu’da da vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için sanayide oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ermesiyle Bolu'da sanayi sitelerinde yazlık lastik mesaisi başladı. Araç sahiplerinin yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

"GÜNDE 30-40 ARACIN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

30 yıldır baba mesleği olan bu mesleği devam ettirdiklerini söyleyen İşletme sahibi Özgür Çınar, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, yazlık lastiklerin montajını yapıyoruz. Yazın fren mesafesi uzadığı için kışlık lastiklerin değiştirmesi vatandaşın yararına oluyor. Yoğunluk var şuan da. Günde 30-40 aracın lastiğini değiştiriyoruz. 3 elemanla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.