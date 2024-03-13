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13 Mart 2024 01:12 - Güncelleme : 13 Mart 2024 01:12

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı
Trafik Kazası, Ankara, 112 Acil Çağrı Merkezi

Kaza, Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı. 

Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, işçi servisinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Minibüsteki işçiler bölgeye gelen başka bir araçla gönderildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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