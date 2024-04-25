Yakayı ele verdi, polise tepki gösterdi: ‘Çekiciye verecek param yok’

25 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:28

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada abartı egzoz bulunduran Miraç A. yönetiminde ki 67 ADP 834 plakalı motosiklet yakayı ele verdi.

"ÇEKİCİYE VERECEK PARAM YOK"

Ekipler motosiklet sürücüsü Miraç A.’ya abartı egzozdan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulayarak trafikten men edip çekici yardımıyla kaldırılmasını talep etti.

Motosiklet sürücüsü Miraç A. ekiplere çekiciye verecek parası olmadığı dile getirerek motoru teslim almak istedi. Ancak ekipler sürücü Miraç A.’ya yapacak bir şey olmadığını ve çekiciyle kaldırılacağı dile getirdi. Motosiklet sürücüsünün çabaları yetersiz olunca motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.