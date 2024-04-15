Yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi

15 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:48

Tartışmalı yasa tasarısı yumruklu kavgaya neden oldu! Milletvekilleri birbirine girdi

Tartışmalı yasa tasarısı yumruklu kavgaya neden oldu! Milletvekilleri birbirine girdi

Sivas’ın Olukman Köyünde yaşanan olayda, evinin önünde oynayan Gamze ve Kadir Koç çiftinin 2 yaşındaki Nazlı Koç isimli kız çocuğu, ebeveynlerinin fark etmediği sırada hayvanların su içtiği yalağa düştü.

Ailesi tarafından yalakta nefessiz halde bulunan minik kız çocuğu ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası hastane önünde sinir krizi geçirdi. Minik Nazlı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.