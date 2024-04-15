15 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:48
Yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Sivas’ta oyun oynarken hayvanların su içtiği yalağa düşen 2 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas’ın Olukman Köyünde yaşanan olayda, evinin önünde oynayan Gamze ve Kadir Koç çiftinin 2 yaşındaki Nazlı Koç isimli kız çocuğu, ebeveynlerinin fark etmediği sırada hayvanların su içtiği yalağa düştü.
Ailesi tarafından yalakta nefessiz halde bulunan minik kız çocuğu ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası hastane önünde sinir krizi geçirdi. Minik Nazlı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı