Yalova’da korkutan orman yangını! Ekipler alarma geçti...

17 Nisan 2024 04:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 04:40

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları meydana gelmeye başladı. Yalova'nın Termal ilçesi Üvezpınar Mahallesi mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Yangına Yalova, Termal, Çınarcık, Çiftlikköy ve Bursa’dan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 11 itfaiye aracının yanı sıra çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın sonrasına ise olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın bölgede son olarak görüldüğü ve ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Yalova Valisi Hülya Kaya yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındığını açıkladı.