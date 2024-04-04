Yaramaz kardeşler iş başında: El frenini indirdiler, yürekler ağza geldi

04 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:33

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda; aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, hiçbir şeyden habersiz aracını temizlemeye başladı.

Gündüz temizliğe başladığı sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirince olanlar oldu.

Bir anda kaymaya başlayan aracı durdurmaya çalışan Gündüz'e çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak çabalar sonuç vermedi.

Kayan hafif ticari araç, servis minibüsüne çarptı. Park halindeki aracında temizleyen sürücü ise çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan tüm yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Gündüz'ün aracını temizlediği sırada içinde çocukların bulunduğu aracın kaymaya başladığı, adamın ve çevredekilerin aracı yakalamaya çalıştığı, aracın önce yol kenarındaki servis minibüsüne ardından caddeye çıkarak bariyerlere çarptığı görülüyor.