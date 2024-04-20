20 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:26
Yardım çığlıkları mahalleyi inletti: Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü!
Ankara’da bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını tekme tokat darbetti. Dehşete düşüren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlemeyen bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü.
YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadının ise etrafa yardım çığlıkları attığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı