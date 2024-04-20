Yardım çığlıkları mahalleyi inletti: Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü!

20 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:26

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlemeyen bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadının ise etrafa yardım çığlıkları attığı görüldü.