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12 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:25

Yardım etmek için aracından indi canından oldu

Kırıkkale'de kazaya karışan araçtaki yaralılar yardım etmek isteyen 24 yaşındaki gence otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Kırıkkale'de gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen İ.A. kontrolündeki araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı yerde ikinci bir kaza yaşandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan 24 yaşındaki Yunus Kızılırmak'a çarptı.

ÇARPTIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Otomobiliyle yayaya ve taksiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yardım etmek için aracından indi canından oldu - 1. Resim

Otomobilin çarptığı Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı.  Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaya 24 yaşındaki Kızılırmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE...

Olay yeri inceleme ekiplerince, yayaya çarpan otomobilde inceleme yapıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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