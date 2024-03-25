Yargıtay Başkanlığı için kıran kırana yarış: Seçim 4. tura kaldı
Yüksek yargıda seçim heyecanı devam ediyor. Yargıtay'da mevcut başkan Mehmet Akarca, tekrar başkan olabilmek için Yargıtay üyelerinden güven oyu isteyecek. Akarca'nın karşısındaki en güçlü rakip ise Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına direnen 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk... Devam eden kıran kırana yarışta salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kaldı.
Anayasa Mahkemesinden sonra bu kez de Yargıtay başkanını seçecek. Mevcut Başkan Mehmet Akarca’nın başkanlıktaki görev süresi doldu. Yargıtay genel kurulu yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.
Başkanlık koltuğu için şu ana kadar 5 Yargıtay üyesi adaylığını açıkladı. O isimlerden biri Başkanlıkta 4 yıllık görev süresini dolduran Mehmet Akarca oldu.
Akarca ile birlikte; AYM'nin Can Atalay kararına direnen 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 1. Başkanvekili Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal da başkanlık için yarışacak.
SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞAN YENİ BAŞKAN OLACAK
Seçimlerde, 348 üyenin 175'inin oyunu alarak salt çoğunluğa ulaşan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak. İlk 3 oylamada hiçbir isim 175 oy alamazsa,
üçüncü oylamada en çok oyu alan iki adayla seçimlerin dördüncü ve beşinci turu yapılacak.
Son iki turda da sonuç belirlenemezse Yargıtay’da seçim süreci en baştan başlayacak.
SEÇİM 4. TURA KALDI
Devam eden kıran kırana yarışta salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kaldı. Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.