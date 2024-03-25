Yargıtay Başkanlığı için kıran kırana yarış: Seçim 4. tura kaldı

25 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:18

Anayasa Mahkemesinden sonra bu kez de Yargıtay başkanını seçecek. Mevcut Başkan Mehmet Akarca’nın başkanlıktaki görev süresi doldu. Yargıtay genel kurulu yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Başkanlık koltuğu için şu ana kadar 5 Yargıtay üyesi adaylığını açıkladı. O isimlerden biri Başkanlıkta 4 yıllık görev süresini dolduran Mehmet Akarca oldu.

Akarca ile birlikte; AYM'nin Can Atalay kararına direnen 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 1. Başkanvekili Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal da başkanlık için yarışacak.

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SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞAN YENİ BAŞKAN OLACAK

Seçimlerde, 348 üyenin 175'inin oyunu alarak salt çoğunluğa ulaşan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak. İlk 3 oylamada hiçbir isim 175 oy alamazsa,

üçüncü oylamada en çok oyu alan iki adayla seçimlerin dördüncü ve beşinci turu yapılacak.

Son iki turda da sonuç belirlenemezse Yargıtay’da seçim süreci en baştan başlayacak.

SEÇİM 4. TURA KALDI

Devam eden kıran kırana yarışta salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kaldı. Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.