Yargıtay yeni başkanı 17. turda da seçilemedi

16 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:15

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on yedinci tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on sekizinci turu bugün yapılacak.