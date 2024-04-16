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16 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:15

Yargıtay yeni başkanı 17. turda da seçilemedi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimin on yedinci turunun ardından adayların seçilmeye yeterli oyu alamadıkları nedeniyle on sekizinci tur yapılacak.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yargıtay yeni başkanı 17. turda da seçilemedi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on yedinci tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on sekizinci turu bugün yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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