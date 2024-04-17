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17 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:06

Yargıtay'ın bitmeyen seçim maratonu: 20. tura kaldı

Yargıtay yeni başkanını seçme için bir kez daha sandık başına gitti. 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 19'uncu tur oylamasından da sonuç çıkmadı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yargıtay&#039;ın bitmeyen seçim maratonu: 20. tura kaldı

25 Mart’ta başlayan Yargıtay seçimlerinde 3 hafta geride bırakıldı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması
nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 19'uncu turunda da sonuç çıkmadı.

Hiçbir aday 348 Yargıtay üyesinin, gerekli olan 175'inin evet oyunu alamadı.  Oylama sonucu Mehmet Akarca 113, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı.

20'NCİ TUR OYLAMASINA GEÇİLDİ

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerde 20'nci tur oylamasına geçildi. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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