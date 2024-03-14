Yaşlı kadına yapılanlar vicdanları sızlattı! Vatandaşlar tepki gösterdi

14 Mart 2024 10:41 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:18

Bakırköy'de yaşanan olay vicdanları sızlattı. Bir döner işletmesinin önünde meydana gelen olayda iş yeri çalışanları, mendil satmak için müşterilerin yanına gelmek isteyen yaşlı kadını ittirdi.

Talihsiz kadın, çalışandan aldığı darbeyle yere düşerek dakikalarca hareketsiz kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar dükkanın önüne giderek çalışanlarla tartışmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, “Ben yarın sizi şikayet edeceğim. Bir insan aç olabilir, parası da olmayabilir. Ancak durumu yok diye şiddete maruz kalamaz” diyerek duruma tepki gösterirken, iş yeri çalışanları ise pişkin bir şekilde kendilerini savunmaya devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.