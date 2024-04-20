Yaya geçidindeki feci kaza kamerada! Yaşlı adam metrelerce savruldu

20 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:54

Otel personelini taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Otel personelini taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu’nda meydana geldi. S.K. (31) yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.’ya (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAYA AĞIR YARALI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada ağır yaralanan Ali A. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.’ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.