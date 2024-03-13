Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı! Acılı baba konuştu

13 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:53

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araç bir kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu öğrenilmişti.

"ANNE İLE ÇOCUK GELİR TESLİM OLUR, SONRA GELSİNLER TAZİYEYE'"

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek açıklama yapan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, karşı tarafın dolaylı olarak kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. O taraftan birileri, bilmiyorum. Tam o mu onun elemanı mı bilmiyorum. Aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş.

Ben ilk günden beri aynı sözümün arkasındayım, çocuk ile anne gelir teslim olur. 10 veya 12.gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini iletmişlerdi bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Farklı bir bilgi yok, sadece dosyanın tamamlanma aşamasında olduğu söyleniyor" dedi.

"BABANIN İFADESİ ALINMASI LAZIM"

Müşteki ailenin avukatı Hacı Orhan ise, "Ben ilk günden beri söylüyorum, müvekkillerim de söylüyorlar. Öncelikle kişilerin teslim olup, gelip yargılanmaları gerekiyor. Bu yargılanma olmadan taziyeye gelmeleri doğru olmaz. Şu an onlar yurt dışına kaçmış haldeyken birilerinin taziyeye gelmesi doğru olmaz. Baba ‘teslim olsunlar taziyeye gelsinler’ şeklinde belirtti ancak bu yanlış anlaşıldı.

Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir. Bu yüzden olay sonucu konuşulan konuların dile getirilmesi doğru ve ahlaki değildir. Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa’dadır diye tahmin ediyoruz. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım.

Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir. Kayırma noktasında anne ve babanın cezasızlık hali var ancak biz burada ihmal sonucu adam öldürmeye giden bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle telefonların oradan toplanıp götürülmesi talimatını verenin ve bu organizasyonu yapanın Eylem Hanım olduğunu düşünüyoruz.

Orada olan çocuklar da aynı şekilde burada suçlu olacaklar. Suçluyu kayırma çocuğunuz için söz konusu olabilir ancak Eylem Hanım, Bülent Bey’in resmi eşi değil, diğer çocuklar da bu konuda bir yakınları değiller. Cezasızlık sebebi Timur hakkında olabilir ama diğerleri hakkında olamaz. O telefonlardan birisi de şu an hala kayıp" ifadelerini kullandı.