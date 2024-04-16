Yeniden Refah Partisi'nden yeni anayasa mesajı: Kapımız her zaman açıktır 

16 Nisan 2024 18:28 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:32

Yeniden Refah Partisi en çok hangi illerde oy aldı? İşte yerel seçimde sonucunu en çok etkilediği iller...

Yeniden Refah Partisi en çok hangi illerde oy aldı? İşte yerel seçimde sonucunu en çok etkilediği iller...

Yerel seçimlerden iyi bir sıçrayış yapıp yüzde 6.19 oy alan Yeniden Refah Partisi'nde yeni anayasa gündeme geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni anayasaya açık olduklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına itirazların devam ettiğini hatırlatan Kılıç, YSK'dan itirazları, hukuki normlara uygun olarak kamu vicdanını rahatlatacak şekilde karar almasını beklediklerini söyledi.

"HÜKÜMETİN DERDİ GEÇİM OLMALI"

Erken seçim söylentileri ile ilgili de konuşan Kılıç, "Türkiye'nin ihtiyacı parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil, geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz" dedi.

'YENİ ANAYASA' SORUSUNA CEVAP...

Suat Kılıç, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına ilişkin sorusuna, "Yeniden Refah Partisi yeni anayasa çağrılarına kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Bir teklif olursa bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti, MHP ya da CHP grubundan veya TBMM'de temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubundan bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye açığız." cevabını verdi.