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19 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:23

Yozgat’ta depremin korkunç izleri!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Yozgat'ı da vurdu. Depremde 147 ev, 14 ahır ve 8 camide hasar oluştu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yozgat’ta depremin korkunç izleri!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, depremin izleri gün ışıyınca ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda yapı hasar görürken, cami minarelerinin yıkıldığı ve ahırlarda hasar oluştuğu görüldü.Yozgat’ta depremin korkunç izleri! - 1. Resim 

Ekipler Kadışehri, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına hızla devam ederken, bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.Yozgat’ta depremin korkunç izleri! - 2. Resim

DEPREMDEN ETKİLENENLERE ÇADIR VE BATTANİYE 

Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde kimi vatandaşlar AFAD tarafından verilen çadırlarda kalırken, kimi vatandaşlar da traktör römorklarını çadıra dönüştürerek geceyi geçirdi. Yozgat Valiliği öncülüğünde depremden etkilenenlere 200 çadır ve bin battaniye dağıtılarak, vatandaşların yemek ihtiyacı karşılandı.Yozgat’ta depremin korkunç izleri! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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