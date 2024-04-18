Tokat'ta şiddetli deprem meydana geldi

18 Nisan 2024 01:15 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 02:03

18 Nisan bugün olan en son depremler listesi (AFAD)

18 Nisan bugün olan en son depremler listesi (AFAD)

Tokat ve birçok ilde hissedilen şiddetli deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, 4,7 büyüklüğünde olan depremin merkez üssü Tokat Sulusaray olarak açıklandı. Saat 01.07 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 9,97 kilometre olarak belirlendi.

KANDİLLİ 'YOZGAT' DEDİ

Kandilli Rasathanesine göre ise, depremin merkez üssü Yozgat olarak açıklandı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Tokat, Yozgat ve Sivas olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sosyal medyada depremin şiddetli hissedildiğini paylaşırken panikleyen vatandaşlar sokaklara indi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmazken, resmi açıklama yapılmadı.

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