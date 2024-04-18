18 Nisan 2024 01:15 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 02:03
Tokat'ta şiddetli deprem meydana geldi
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde de hissedildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Tokat ve birçok ilde hissedilen şiddetli deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, 4,7 büyüklüğünde olan depremin merkez üssü Tokat Sulusaray olarak açıklandı. Saat 01.07 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 9,97 kilometre olarak belirlendi.
KANDİLLİ 'YOZGAT' DEDİ
Kandilli Rasathanesine göre ise, depremin merkez üssü Yozgat olarak açıklandı.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Tokat, Yozgat ve Sivas olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sosyal medyada depremin şiddetli hissedildiğini paylaşırken panikleyen vatandaşlar sokaklara indi.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmazken, resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: TGRT Haber