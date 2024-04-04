YSK'dan flaş Van açıklaması: Gelen itirazlar var...
YSK Başkanı Ahmet Yener, Van'da alınan mazbata kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Kararı bugün yazacağız. Yurdun değişik noktalarından gelen itirazlar var, onları kurul değerlendiriyor" dedi.
DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimden birinci çıkmıştı...
Ancak İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin bulunmadığı gerekçesiyle belediye başkanı olamayacağına karar verip, mazbatanın AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a teslim edileceğini açıklamıştı.
PROVOKATÖRLER KENTİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Bu kararın ardından bazı provokatörler kenti adeta savaş alanına çevirmişti. Bölgede gerginlik had safhadayken DEM Parti, YSK'ya alınan bu kararla ilgili itirazlarını iletti.
MAZBATA ZEYDAN'A VERİLECEK
YSK, DEM Parti'nin başvurusunu kabul etti ve Abdullah Zeydan'ın mazbatasını iptal eden Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. Karar 7' ye 4 oy çokluğu ile alındı.
"KARAR BUGÜN YAZILACAK"
YSK Başkanı Ahmet Yener de Van'da alınan mazbata kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kararın bugün yazılacağını belirten Yener, "Yurdun değişik noktalarından gelen itirazlar var, onları kurul değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.