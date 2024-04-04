YSK'dan flaş Van açıklaması: Gelen itirazlar var...

04 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:05

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimden birinci çıkmıştı...

Ancak İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin bulunmadığı gerekçesiyle belediye başkanı olamayacağına karar verip, mazbatanın AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a teslim edileceğini açıklamıştı.

PROVOKATÖRLER KENTİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Bu kararın ardından bazı provokatörler kenti adeta savaş alanına çevirmişti. Bölgede gerginlik had safhadayken DEM Parti, YSK'ya alınan bu kararla ilgili itirazlarını iletti.

MAZBATA ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, DEM Parti'nin başvurusunu kabul etti ve Abdullah Zeydan'ın mazbatasını iptal eden Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. Karar 7' ye 4 oy çokluğu ile alındı.

"KARAR BUGÜN YAZILACAK"

YSK Başkanı Ahmet Yener de Van'da alınan mazbata kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kararın bugün yazılacağını belirten Yener, "Yurdun değişik noktalarından gelen itirazlar var, onları kurul değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.