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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:48

YSK'dan seçim yenileme açıklaması: İtirazlar değerlendirildi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), partilerin oy sayımı ve seçim yenileme taleplerini değerlendirdi. Adıyaman'ın Besni Belediyesi, Kocaeli'nin Körfez Belediyesi ve Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü belediyeleri ile Siirt Belediyesi'nde oyların yeniden sayımı ve seçim yenileme talepleri reddedildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
YSK&#039;dan seçim yenileme açıklaması: İtirazlar değerlendirildi...

Yerel seçim bitti, partilerin itirazları bitmedi.10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç devam ediyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazları inceleyen YSK, partilerin başvurularını karara bağlıyor.

6 TALEP REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu bir kez daha il ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek için toplandı. Partilerin itirazlarına ilişkin yapılan toplantıda; 5 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.

YSK'dan seçim yenileme açıklaması: İtirazlar değerlendirildi... - 1. Resim

Milliyetçi Hareket Partisinin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi ise reddedildi. Yeniden Refah Partisinin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi. AK Parti'nin Siirt İl Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme talebi de reddedildi.

YSK'dan seçim yenileme açıklaması: İtirazlar değerlendirildi... - 2. Resim

DEM PARTİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Öte yandan, Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit Belediyesi için aldığı oyların yeniden sayımına yönelik karara DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. Böylelikle Dargeçit Belediyesinde oyların yeniden sayılma kararı iptal edilmiş oldu.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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