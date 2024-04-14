14 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:42
Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde meydana geldi.
9 KİŞİ YARALANDI
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçta bulunan 9 kişi ise yaralandı.
Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı