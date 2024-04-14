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14 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:42

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre;  kaza Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçta bulunan 9 kişi ise yaralandı.

Yüksekova'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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