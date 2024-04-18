Yunanistan askeri heyetinden ziyaret

18 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:57

İsmail Hakkı Pekin İncirlik kararının perde arkasını anlattı: Türkiye savaşa hazırlık yapıyor, F-16'larla harekat olacak

İsmail Hakkı Pekin İncirlik kararının perde arkasını anlattı: Türkiye savaşa hazırlık yapıyor, F-16'larla harekat olacak

MSB, Yunanistan askeri heyetinin 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.