18 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:57
Yunanistan askeri heyetinden ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler" kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan askeri heyetinin 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
MSB, Yunanistan askeri heyetinin 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı