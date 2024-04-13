13 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:43
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Bodrum'un kuzeybatısına bırakılan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.
GÖÇMENLER KURTARILDI
MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası’nın doğusu ve Bulamaç Adası’nın güneydoğusu ile Bodrum’un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.
Kaynak: TGRT Haber