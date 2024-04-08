Yürek yakan anlar: Şehit annesi polis memuruna sarılıp ağladı!

08 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:59

Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri Uluköy’de şehit polis memuru Ömer Kesim’in annesi Fadime Kesim’i evinde ziyaret etti. Evladının meslektaşlarıyla sohbet ederken duygulanan şehit annesi gözyaşlarını tutamayarak polislere sarıldı.

17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminde içinde bulunduğu polis aracının denize düşmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte şehit olan Komiser Ali Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk’ü evinde ziyaret eden polisler, ellerini öpüp hayır duasını aldı. Emniyet Müdürü Çetin, Ramazan ayının ardından tekrar ziyarette bulunup çay içecekleri sözü verdi. Polisler, meslektaşlarının mezarları başında dua etti.